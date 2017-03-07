Новый флагманский смартфон Huawei P10 поступил в продажу в Европе. Стоимость базовой версии составляет 600 евро, что на 50 евро меньше рекомендованной производителем розничной.

Huawei P10 располагает 5,1-дюймовым экраном с разрешением 1920 x 1080 пикселей, процессором Huawei Kirin 960, 4 ГБ оперативной 64 ГБ встроенной расширяемой памяти. Основная камера от Leica представлена 12-мегапиксельным цветным и 20-мегапиксельным черно-белым модулями. Также она может похвастаться двукратным гибридным зумом с функцией оптической стабилизации изображения. Для селфи предусмотрена 8-мегапиксельная камера.





Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку Home, а на нижней грани расположились разъем для наушников и порт USB-C. Корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP68, а внутри него спрятана аккумуляторная батарея емкостью 3200 мАч.