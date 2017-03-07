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Microsoft рассказала об игровом режиме Windows 10

08.03.2017 13:44 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Microsoft рассказала на конференции Game Developers Conference 2017 об игровом режиме, который появится в операционной системе Windows 10 Creators, сообщает InGame.

«В прошлом году мы решили, что Windows 10 будет лучшей Windows для игр. Этот режим станет еще одним шагом в заданном направлении. Игровой режим оптимизирует работу некоторых игр на компьютере с Windows 10, позволяя равномерно увеличить частоту кадров. Мы также добавили на панель параметров Windows новый раздел, отмеченный логотипом Xbox. Там будут находиться настройки игрового режима, игровой панели, трансляций и записи видео из игр», - сообщил директор ID@Xbox Крис Чарла.

В ближайшие недели компания обещает рассказать еще больше об игровом режиме и других возможностях обновления Windows 10 Creators, которое выйдет в апреле.

 
 
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Компания Microsoft рассказала на конференции Game Developers Conference 2017 об игровом режиме, который появится в...

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