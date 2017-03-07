Компания Microsoft рассказала на конференции Game Developers Conference 2017 об игровом режиме, который появится в операционной системе Windows 10 Creators, сообщает InGame .

«В прошлом году мы решили, что Windows 10 будет лучшей Windows для игр. Этот режим станет еще одним шагом в заданном направлении. Игровой режим оптимизирует работу некоторых игр на компьютере с Windows 10, позволяя равномерно увеличить частоту кадров. Мы также добавили на панель параметров Windows новый раздел, отмеченный логотипом Xbox. Там будут находиться настройки игрового режима, игровой панели, трансляций и записи видео из игр», - сообщил директор ID@Xbox Крис Чарла.

В ближайшие недели компания обещает рассказать еще больше об игровом режиме и других возможностях обновления Windows 10 Creators, которое выйдет в апреле.