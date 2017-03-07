Боевик Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands поступил в продажу. На данный момент средняя оценка игры составляет 81 балл, но многие авторитетные издания еще не опубликовали свои обзоры. Есть основания полагать, что итоговая оценка будет еще ниже, сообщает InGame .

Пользовательские оценки в Steam пока «очень положительные», но количество негативных отзывов заметно увеличивается. Многие считают, что графика недостаточна хороша. При этом игра тормозит даже на топовых компьютерах. Также пользователи сетуют на пустой открытый мир, тупых противников и недостаточную увлекательность.

Действие игры происходит в Боливии. По сюжету, несколько лет назад Боливия стала крупнейшим производителем кокаина в мире. Картель Санта-Бланка превратил всю страну в одну большую фабрику наркотиков. В роли «Призрака» игрокам предлагается остановить картель любой ценой.