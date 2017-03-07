По состоянию на начало марта рыночная доля операционной системы Android 7 Nougat достигла 2,8%. Для сравнения месяцем ранее она составляла 1,2%. Двукратному росту способствовала инициированная производителями программа по модернизации ранее выпущенных аппаратов.

Лидером рынка по-прежнему является Android 5 Lollipop с долей 32,5%, что на 0,2% меньше февральского показателя. На втором месте находится Android 6 Marshmallow, доля которой увеличилась с 30,9% до 31,3%. Замыкает тройку лидеров KitKat, популярность которого упала с 21,9% до 20,8%. Также актуальной остается Jelly Bean, под управлением которой продолжает работать 10,6% устройств.





В аутсайдерах числятся Ice Cream Sandwich и Gingerbread. Обе системы контролируют по 1% рынка.