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Доля Android 7 Nougat достигла 2,8%

08.03.2017 13:21 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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По состоянию на начало марта рыночная доля операционной системы Android 7 Nougat достигла 2,8%. Для сравнения месяцем ранее она составляла 1,2%. Двукратному росту способствовала инициированная производителями программа по модернизации ранее выпущенных аппаратов.

Лидером рынка по-прежнему является Android 5 Lollipop с долей 32,5%, что на 0,2% меньше февральского показателя. На втором месте находится Android 6 Marshmallow, доля которой увеличилась с 30,9% до 31,3%. Замыкает тройку лидеров KitKat, популярность которого упала с 21,9% до 20,8%. Также актуальной остается Jelly Bean, под управлением которой продолжает работать 10,6% устройств.

Доля Android 7 Nougat достигла 2,8%

В аутсайдерах числятся Ice Cream Sandwich и Gingerbread. Обе системы контролируют по 1% рынка.

 
 
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По состоянию на начало марта рыночная доля операционной системы Android 7 Nougat достигла 2,8%. Для сравнения...

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