14-летний датский школьник Даниэль Кристиансен во время поиска артефактов для школьного задания по истории наткнулся на обломки немецкого истребителя времен Второй мировой войны близ населенного пункта Биркелсе на севере страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN .



Фото: Henning Bagger / aftonbladet.se

«Мы вышли в поле с металлоискателем. Я надеялся, что мы могли бы найти несколько старых табличек или чего еще в таком роде», — цитирует телеканал слова отца Даниэля — Клауса.

После обнаружения нескольких обломков самолета, вероятно, конструкции фирмы Messerschmitt, Кристиансены наняли экскаватор, чтобы добраться до остальных фрагментов, среди которых оказались и останки пилота.

«Сначала мы вычерпали много грязи с металлическими фрагментами. Затем мы неожиданно наткнулись на кости и части одежды», — сказал Клаус Кристиансен. Он добавил, что крушение самолета, предположительно, произошло в конце 1944 года.



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Исторический музей Северной Ютландии, который теперь занимается обломками самолета, может скоро установить личность пилота. «Мы нашли бумаги пилота, и я думаю, что у нас есть имя», — заявил куратор музея Торбен Сараув. Он полагает, что пилот вылетел с учебной авиабазы, которая располагалась в близлежащем городе Ольборг.

Местная полиция уведомила посольство ФРГ о находке.