Команда ученых, в том числе специалисты компании IBM, сообщили о «знаковом достижении» — они смогли уместить 1 бит данных в 1 атоме. В будущем это позволит создавать микроскопические диски с огромным объемом информации. Работа ученых была опубликована в журнале Nature.





Физик из Швейцарского федерального технологического института Фабиан Наттерер (Fabian Natterer) и его команда создали атомарный жесткий диск, состоящий из двух атомов-магнитов, сохраняющий два бита информации.

Если масштабировать такие системы для коммерческого использования, это увеличит плотность хранения информации в 1000 раз. В IBM утверждают, что вся коллекция iTunes (а это 35 миллионов треков) сможет уместиться на диске размером с кредитную карточку.

«Это знаковое достижение, — говорит Сандер Отте, физик из Делфтского технологического университета в Нидерландах. — «Наконец-то, магнитная стабильность была продемонстрирована в одном атоме». Наттерер и его команда использовали атомы гольмия, редкого металла, установленного на листе окиси магния при температуре ниже 5 градусов Кельвина.





О том, когда нам ждать суперъёмкие микродиски в продаже, пока говорить рано.