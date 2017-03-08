﻿ IBM создала атомный жесткий диск, который в тысячу раз эффективнее существующих. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

IBM создала атомный жесткий диск, который в тысячу раз эффективнее существующих

09.03.2017 10:21 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Команда ученых, в том числе специалисты компании IBM, сообщили о «знаковом достижении» — они смогли уместить 1 бит данных в 1 атоме. В будущем это позволит создавать микроскопические диски с огромным объемом информации. Работа ученых была опубликована в журнале Nature.

IBM создала атомный жесткий диск, который в тысячу раз эффективнее существующих

Физик из Швейцарского федерального технологического института Фабиан Наттерер (Fabian Natterer) и его команда создали атомарный жесткий диск, состоящий из двух атомов-магнитов, сохраняющий два бита информации.

Если масштабировать такие системы для коммерческого использования, это увеличит плотность хранения информации в 1000 раз. В IBM утверждают, что вся коллекция iTunes (а это 35 миллионов треков) сможет уместиться на диске размером с кредитную карточку.

«Это знаковое достижение, — говорит Сандер Отте, физик из Делфтского технологического университета в Нидерландах. — «Наконец-то, магнитная стабильность была продемонстрирована в одном атоме». Наттерер и его команда использовали атомы гольмия, редкого металла, установленного на листе окиси магния при температуре ниже 5 градусов Кельвина.

IBM создала атомный жесткий диск, который в тысячу раз эффективнее существующих

О том, когда нам ждать суперъёмкие микродиски в продаже, пока говорить рано.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Команда ученых, в том числе специалисты компании IBM, сообщили о «знаковом достижении» — они смогли уместить 1 бит данных в 1 атоме. В будущем это позволит...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Подросток нашел самолет времен Второй мировой войны, выполняя школьное задание по истории
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика