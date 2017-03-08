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МТС представил интернет-безлимит: без торрентов и режима модема

09.03.2017 11:29 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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МТС представил новый тарифный план для смартфонов и планшетов «с бесконечным мобильным интернетом» — МТС СМАРТ Безлимитище. За 15,9 рублей в месяц вы получите полный безлимит, но с ограничениями.

МТС представил интернет-безлимит: без торрентов и режима модема
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Условия

Абонентская плата нового тарифа составляет 15,9 руб./мес. Помимо безлимитного мобильного интернета в нее также включены 400 минут на звонки в сети любых белорусских операторов (и на городские телефоны).

Новым пользователям линейки МТС СМАРТ при подключении на МТС СМАРТ Безлимитище по 31 мая 2017 года будет начисляться удвоенный пакет минут в течение 3 месяцев (речь о переходе на этот тариф существующих абонентов МТС с тарифом не из СМАРТ-линейки). А для вновь подключающихся клиентов МТС предусмотрен еще один бонус — снижение абонентской платы до 8,99 рублей на тот же срок.

Ограничения

СМАРТ Безлимитище можно назвать тарифом для одного устройства. Оператор предупреждает, что раздать трафик на другие гаджеты, используя смартфон или планшет как модем (по WI-FI или Bluetooth) нельзя.

Кроме того, SIM-карту со СМАРТ Безлимитищем нельзя использовать в модемах, а также для скачивания/раздачи торрентов.

 
 
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МТС представил новый тарифный план для смартфонов и планшетов «с бесконечным мобильным интернетом» — МТС СМАРТ Безлимитище. За 15,9 рублей в месяц вы получите...

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