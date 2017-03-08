МТС представил новый тарифный план для смартфонов и планшетов «с бесконечным мобильным интернетом» — МТС СМАРТ Безлимитище. За 15,9 рублей в месяц вы получите полный безлимит, но с ограничениями.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Условия

Абонентская плата нового тарифа составляет 15,9 руб./мес. Помимо безлимитного мобильного интернета в нее также включены 400 минут на звонки в сети любых белорусских операторов (и на городские телефоны).

Новым пользователям линейки МТС СМАРТ при подключении на МТС СМАРТ Безлимитище по 31 мая 2017 года будет начисляться удвоенный пакет минут в течение 3 месяцев (речь о переходе на этот тариф существующих абонентов МТС с тарифом не из СМАРТ-линейки). А для вновь подключающихся клиентов МТС предусмотрен еще один бонус — снижение абонентской платы до 8,99 рублей на тот же срок.

Ограничения

СМАРТ Безлимитище можно назвать тарифом для одного устройства. Оператор предупреждает , что раздать трафик на другие гаджеты, используя смартфон или планшет как модем (по WI-FI или Bluetooth) нельзя.

Кроме того, SIM-карту со СМАРТ Безлимитищем нельзя использовать в модемах, а также для скачивания/раздачи торрентов.