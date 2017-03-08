Tesla совместно с компанией SolarCity завершила строительство комплекса, который круглые сутки сможет питать солнечной энергией целый гавайский остров Кауаи. Открытие станции намечено на 10 марта, сообщает TJournal.

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Проект Kapaia — это комбинация солнечной фермы SolarMill 13MW и станции Tesla Powerpack мощностью 53 МВт·ч. Комплекс занимает поле, на котором когда-то выращивали сахарный тростник. Использование станции позволит сохранять солнечную энергию днем ​​и выпускать ее ночью, бесперебойно питая весь остров.





Разумеется, новая солнечная установка не сможет полностью снизить зависимость от ископаемых видов топлива — остров по-прежнему будет полагаться на дизельное топливо. Но по данным создателей проекта, станция позволит снизить общий уровень используемого топлива на 6 миллионов литров в год. Полностью перейти на возобновляемые источники энергии планируется к 2045 году.

Технический директор Tesla утверждает, что «это первый случай, когда солнечная энергия может надёжно обеспечивать нас электричеством в ночное время. Это ключ к созданию возобновляемых источников энергии большой мощности на островах».





Это первый крупный проект Tesla, реализованный с SolarCity. Станция содержит около 55 тысяч солнечных элементов, расположенных на общей площади более 18 гектаров (площадь острова составляет 145 600 га).