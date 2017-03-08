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В "проводник" Windows 10 встроили рекламу
09.03.2017 14:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В Windows 10 — новейшей операционной системе компании Microsoft — начала появляться реклама с предложением перейти на платную версию облачного хранилища OneDrive, сообщает издание
Баннер стал виден при работе во встроенном файловом менеджере «Проводник Windows». Пользователям предлагают приобрести платную подписку на облачный сервис хранения данных OneDrive. Его стоимость составляет порядка 7 долларов в месяц.
Отметим, что всем пользователям Windows 10 при активации системы бесплатно предоставляется 5 ГБ свободного пространства в этом облачном сервисе. Если оплатить подписку, этот объем будет расширен до 1 ТБ.
Чтобы отменить показ сообщения, необходимо развернуть ленту проводника, переключиться на вкладку «Вид» и в разделе «Параметры» снять галочку с опции «Показывать уведомления поставщика синхронизации».
Правда, эта настройка отвечает за показ не конкретно этого рекламного баннера, а за любые уведомления от OneDrive. Так что это отключение этого параметра повлечет за собой отказ от всех остальных сообщений сервиса синхронизации.
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В Windows 10 — новейшей операционной системе компании Microsoft — начала появляться реклама с предложением перейти на платную версию облачного хранилища OneDrive, сообщает...
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