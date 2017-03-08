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В "проводник" Windows 10 встроили рекламу

09.03.2017 14:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В Windows 10 — новейшей операционной системе компании Microsoft — начала появляться реклама с предложением перейти на платную версию облачного хранилища OneDrive, сообщает издание Digital Trends.

В "проводник" Windows 10 встроили рекламу
Фото: microsoft.com

Баннер стал виден при работе во встроенном файловом менеджере «Проводник Windows». Пользователям предлагают приобрести платную подписку на облачный сервис хранения данных OneDrive. Его стоимость составляет порядка 7 долларов в месяц.

Отметим, что всем пользователям Windows 10 при активации системы бесплатно предоставляется 5 ГБ свободного пространства в этом облачном сервисе. Если оплатить подписку, этот объем будет расширен до 1 ТБ.

В "проводник" Windows 10 встроили рекламу
Изображение: digitaltrends.com

Чтобы отменить показ сообщения, необходимо развернуть ленту проводника, переключиться на вкладку «Вид» и в разделе «Параметры» снять галочку с опции «Показывать уведомления поставщика синхронизации».

В "проводник" Windows 10 встроили рекламу
Изображение: digitaltrends.com

Правда, эта настройка отвечает за показ не конкретно этого рекламного баннера, а за любые уведомления от OneDrive. Так что это отключение этого параметра повлечет за собой отказ от всех остальных сообщений сервиса синхронизации.

 
 
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В Windows 10 — новейшей операционной системе компании Microsoft — начала появляться реклама с предложением перейти на платную версию облачного хранилища OneDrive, сообщает...

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