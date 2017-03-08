Китайский ресурс Mydrivers стал источником очередных слухов, связанных с выходом новой линейки флагманских смартфонов от Nokia. Инсайдер указывает, что уже в июне этого года компания НMD Global представит топовое решение в цельнометаллическом корпусе на Snapdragon 835 со сдвоенной камерой. Диагональ экрана данной модели не уточняется.





Также ожидается однокамерная версия устройства с 24-мегапиксельным модулем, которая будет иметь 5,7-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 2560 x 1440 пикселей. Объем оперативной памяти составит 4/6 ГБ. Оба аппарата будут работать под управлением операционной системы Android 7 Nougat.

Стоимость младшей версии смартфона Nokia 8 составит ориентировочной $580, тогда как старшая обойдется в $650.