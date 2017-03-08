Два дня назад WikiLeaks опубликовала новый крупный архив документов о «хакерской машине ЦРУ». Из документов стало известно, что агенты могли получать доступ у «умным» устройствам для дома и прослушивать их владельцев.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Владелица «умного помощника» для дома Alexa от Amazon решила спросить прямо: что там с ЦРУ? Получился такой диалог :

Дважды гаджет выключился, услышав вопрос про подключение к ЦРУ. Возможно, у него не было ответа или вопрос казался слишком сложным.

Напомним, на днях стало известно о программе ЦРУ под названием «Рыдающий ангел», нацеленной на «умные телевизоры» Samsung TV. Она создавала видимость выключения устройства, оставляя микрофон активным. Это позволяло использовать телевизор для прослушки.

Представители Samsung сообщили, что «в курсе сообщений» и «занимаются рассмотрением этого вопроса».

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