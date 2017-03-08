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Картинка дня: "умный" гаджет странно отреагировал на вопрос о слежке ЦРУ
09.03.2017 17:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Два дня назад WikiLeaks
Владелица «умного помощника» для дома Alexa от Amazon решила спросить прямо: что там с ЦРУ? Получился такой
Дважды гаджет выключился, услышав вопрос про подключение к ЦРУ. Возможно, у него не было ответа или вопрос казался слишком сложным.
Напомним, на днях стало известно о программе ЦРУ под названием «Рыдающий ангел», нацеленной на «умные телевизоры» Samsung TV. Она создавала видимость выключения устройства, оставляя микрофон активным. Это позволяло использовать телевизор для прослушки.
Представители Samsung сообщили, что «в курсе сообщений» и «занимаются рассмотрением этого вопроса».
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Два дня назад WikiLeaks опубликовала новый крупный архив документов о «хакерской машине ЦРУ». Из документов стало известно, что агенты могли получать доступ...
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