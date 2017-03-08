Пользователи Nintendo Switch рассказали о проблемах приставки. Большинство жалуется на люфты у обоих Joy-Con’ов. Однако наибольший дискомфорт вызывает отсутствие резиновых вкладок у док-станции, что приводит к царапинам на экране при неаккуратном вставлении приставки. Поэтому многие покупают защитные пленки, клеят резиновые и тканевые тряпочки на внутреннюю сторону док-станции. Некоторые даже используют обычный медицинский пластырь, сообщает InGame .

Есть также немногочисленные жалобы на проблемы с производительностью. В частности, некоторые сетуют на мерцания и артефакты, зависание сенсорного экрана, битые пиксели, самопроизвольное закрытие игр и громкий низкочастотный писк.

Nintendo Switch поступила в продажу 3 марта 2017 года. Стоимость приставки составляет $300.