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Пользователи Nintendo Switch рассказали о проблемах приставки

09.03.2017 15:45 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Пользователи Nintendo Switch рассказали о проблемах приставки. Большинство жалуется на люфты у обоих Joy-Con’ов. Однако наибольший дискомфорт вызывает отсутствие резиновых вкладок у док-станции, что приводит к царапинам на экране при неаккуратном вставлении приставки. Поэтому многие покупают защитные пленки, клеят резиновые и тканевые тряпочки на внутреннюю сторону док-станции. Некоторые даже используют обычный медицинский пластырь, сообщает InGame.

Есть также немногочисленные жалобы на проблемы с производительностью. В частности, некоторые сетуют на мерцания и артефакты, зависание сенсорного экрана, битые пиксели, самопроизвольное закрытие игр и громкий низкочастотный писк.

Nintendo Switch поступила в продажу 3 марта 2017 года. Стоимость приставки составляет $300.

 
 
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Пользователи Nintendo Switch рассказали о проблемах приставки. Большинство жалуется на люфты у обоих...

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