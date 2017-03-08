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Мир For Honor пустеет
09.03.2017 15:43 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Экшен For Honor, центром которого являются сетевые сражения трех фракций в вымышленном мире, навечно застрявшем где-то в средних веках, начинает испытывать проблемы с аудиторией. Первый звоночек пришел из штаба ПК-игроков сервисов Steam и Uplay. Первый информирует, что с начала выхода по сегодня аудитория игры похудела на 62% — среднее количество игроков в час упало с 39 до 15 тысяч. Официальный сетевой сервис игр компании рапортует об аналогичных показателях, сообщает
Сложно сказать, что именно стало причиной опустения игры, но игроки точно жаловались на не самую лучшую организацию сетевого кода, который основан на пиринговом соединении и не имеет выделенных серверов, что, как считают пользователи, сильно портит стабильность и ограничивает возможности по подбору матчей. Впрочем, отсутствие выделенных серверов никогда не способно было сильно ограничить интерес к играм, у которых все в порядке с механикой и контентом. Скорее всего, For Honor просто начинает наскучивать, поэтому требует не только заплатки, но и глобального обновления.
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Экшен For Honor, центром которого являются сетевые сражения трех фракций в вымышленном мире, навечно...
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