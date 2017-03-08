Экшен For Honor, центром которого являются сетевые сражения трех фракций в вымышленном мире, навечно застрявшем где-то в средних веках, начинает испытывать проблемы с аудиторией. Первый звоночек пришел из штаба ПК-игроков сервисов Steam и Uplay. Первый информирует, что с начала выхода по сегодня аудитория игры похудела на 62% — среднее количество игроков в час упало с 39 до 15 тысяч. Официальный сетевой сервис игр компании рапортует об аналогичных показателях, сообщает InGame .





Сложно сказать, что именно стало причиной опустения игры, но игроки точно жаловались на не самую лучшую организацию сетевого кода, который основан на пиринговом соединении и не имеет выделенных серверов, что, как считают пользователи, сильно портит стабильность и ограничивает возможности по подбору матчей. Впрочем, отсутствие выделенных серверов никогда не способно было сильно ограничить интерес к играм, у которых все в порядке с механикой и контентом. Скорее всего, For Honor просто начинает наскучивать, поэтому требует не только заплатки, но и глобального обновления.