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Новый iPhone может выйти под названием iPhone Edition и позже, чем ожидалось

09.03.2017 15:39 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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По инсайдерской информации стало известно, что юбилейный iPhone 8 с 5,8 дюймовым OLED-экраном, может называться iPhone Edition, а два других на базе IPS-матриц диагональю 4,7 и 5,5 дюйма - iPhone 7s и iPhone 7s Plus соответственно.

Кроме того, источники утверждают, что тройка будет анонсирована в сентябре, но только последние два поступят в продажу, а премиальная модель ценой в 1000$ может существенно задержаться.

Новый iPhone может выйти под названием iPhone Edition и позже, чем ожидалось

В этом году iPhone исполняется десять лет. В связи с чем 5,8-дюймовый смартфон будет самым инновационным. Аппарат получит большой симметрично изогнутый OLED-экран, но может лишиться сканера отпечатков пальцев. Для аутентификации будет использоваться лазерный сканер, расположенный рядом с фронтальной камерой. Кнопка Home станет виртуальной. Также устройству приписывают поддержку беспроводной зарядки.

 
 
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