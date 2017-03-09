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Ученые назвали одну из причин алкоголизма

10.03.2017 10:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Ученые из Высшей школы экономики, нижегородского Института прикладной физики РАН, Высшей нормальной школы (Франция) и Университета Индианы (США) пришли к выводу, что алкоголизм может быть вызван дисбалансом в работе дофамина. Об этом сообщает RT, ссылаясь на текст исследования, имеющийся в их распоряжении.

Ученые назвали одну из причин алкоголизма
фото: Pixabay.com

Алкоголь способен нарушать баланс и свойства нейронов, вырабатывающих «гормон радости» — дофамин. Образование большого количества дофамина формирует закрепление тех или иных привычек. В частности, вследствие этого в мозге может закрепляться тяга к употреблению спиртного.

У непьющего человека в организме находится около 20 тысяч нейронов, вырабатывающих дофамин, который передает в мозг сигнал важности стимула или же сигнал ошибки. Чтобы человек мог правильно себя вести и принимать разумные решения, должен поддерживаться определенный баланс этих сигналов, но под воздействием алкоголя он нарушается.

«Спиртное меняет как активность нейронов в префронтальной коре, так и свойства самих дофаминергических нейронов. Стимул, связанный с алкоголем, передается дофаминергическими нейронами как имеющий мотивационную и поведенческую важность, независимо от того, совпадает он с ожидаемым исходом или нет, в то время как без алкоголя эти нейроны передавали бы некую меру соответствия между ожидаемым и полученным подкреплением», — говорится в тексте исследования.

Таким образом, под воздействием алкоголя дофамин оказывает влияние на «центр удовлетворения» в мозге, вызывая чувство предвкушения наслаждения от возможности выпить спиртное и само наслаждение от процесса. Далее дофамин «подкрепляет» привычку выпивать, что способствует повторяемости этого действия.

По словам ученых, это исследование — еще один шаг на пути к возможности лечения алкоголизма. Если наука сможет «заставить» дофамин работать сбалансированно, правильно реагировать на стимулы в окружающей среде при присутствии алкоголя в организме, показывая разницу между тем, что ожидаемо, и тем, что получено, то можно будет помочь людям, страдающим алкогольной зависимостью.

 
 
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Ученые из Высшей школы экономики, нижегородского Института прикладной физики РАН, Высшей нормальной школы (Франция) и Университета Индианы (США) пришли к выводу,...

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