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В Египте нашли статую фараона Рамзеса II
10.03.2017 11:19 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Группа археологов из Египта и Германии обнаружила в Каире фрагменты статуи фараона — наиболее вероятно, Рамзеса II. Ученые сообщили, что от статуи остались бюст и часть головы. Они были полузатоплены грунтовыми водами,
Фрагменты статуи найдены рядом с руинами дворца Рамзеса II в древнем городе Гелиополь (теперь это часть Каира).
Рамзес II — фараон XIX династии, правил Древним Египтом с 1279 по 1213 год до нашей эры. Он считается одним из величайших египетских фараонов. Благодаря успешным военным походам в Сирию и Нубию (северная часть современного Судана) территория Древнего Египта за время правления Рамзеса II была значительно расширена.
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Группа археологов из Египта и Германии обнаружила в Каире фрагменты статуи фараона — наиболее вероятно, Рамзеса II. Ученые сообщили, что от статуи остались бюст...
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