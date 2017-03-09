Группа археологов из Египта и Германии обнаружила в Каире фрагменты статуи фараона — наиболее вероятно, Рамзеса II. Ученые сообщили, что от статуи остались бюст и часть головы. Они были полузатоплены грунтовыми водами, сообщает Meduza со ссылкой на The Telegraph.

Фрагменты статуи найдены рядом с руинами дворца Рамзеса II в древнем городе Гелиополь (теперь это часть Каира).

Archaeologists hail 'big discovery' in Egypt as statue 'depicting Ramses II' unearthed https://t.co/KJVbTH6G7k pic.twitter.com/EbKIXmvYjP — Telegraph News (@TelegraphNews) 10 марта 2017 г.

Рамзес II — фараон XIX династии, правил Древним Египтом с 1279 по 1213 год до нашей эры. Он считается одним из величайших египетских фараонов. Благодаря успешным военным походам в Сирию и Нубию (северная часть современного Судана) территория Древнего Египта за время правления Рамзеса II была значительно расширена.

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