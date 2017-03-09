Новейшие многоцелевые американские подводные лодки класса SSN-774 Virginia теряют специальное покрытие, которое защищает из от обнаружения гидролокаторами, сообщает военный портал Military.com.

О проблеме было известно с 2010 года, но спустя семь военно-морской флота США, по сведениям портала, все еще ищет способ избавиться от этого дефекта.



Фото: pressreader.com

Портал приводит в качествестве доказательств снимки субмарины USS Mississippi (SSN 782), прибывшей в порт приписки Перл-Харбор в 2012 году. Ее корпус выглядел поврежденным — там не хватало кусков обшивки, по крайней мере, на одной стороне корпуса. Та же истрии повторилась ранее с USS Texas (SSN 775).



Куски специального покрытия, отвалившегося с USS Texas (SSN 775) в 2010 году. Фото: nextnavy.com

Отвалились резиновые плитки, из которых состоит «безэховое покрытие». Они снижают акустическую сигнатуру корпуса, а также глушат звуки, исходящие изнутри подлодки. Все это в теории делает субмарину более сложной целью для обнаружения с помощью гидролокатора.



Фото: nextnavy.com

По словам военного эксперта Нормана Полмара, проблема заключается в клее, которым крепятся резиновые листы к корпусу подлодки. Клей попросту не выдерживает суровых условий перепада температур и давления, в которых ежедневно оперирует подлодка.

Брайан Кларк, старший научный сотрудник Центра стратегических и бюджетных оценок и бывший подводник ВМС США отметил, что потеря плиток на корпусе чревата возрастанием уровня шума подлодки даже на малых скоростях, в итоге подлодку становится легче обнаружить.