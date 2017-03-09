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В НАСА нашли потерянный восемь лет назад зонд

10.03.2017 15:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Ученые Лаборатории реактивного движения (Jet Propulsion Laboratory) НАСА обнаружили два беспилотных космических аппарата. Одним из них стал индийский космический зонд «Чандраян-1», связь с которым была утеряна в августе 2009 года, сообщается на сайте космического агентства, передает Lenta.ru.

В НАСА нашли потерянный восемь лет назад зонд
Фото: NASA / JPL-Caltech

Для определения местонахождения космических аппаратов на орбите Луны использовался новый наземный радар. Кроме «Чандраян-1», специалисты также обнаружили межпланетную станцию Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), которая была запущена в 2009 году. Ученые отмечают, что знали орбитальные данные местонахождения станции, поэтому ее поиски не составили труда.

С поисками индийского зонда было сложнее, так как аппарат по размерам примерно в два раза меньше автомобиля и он перестал подавать сигналы. Поиски осложнялись и тем, что за время обращения спутника вокруг Луны его орбита могла несколько раз измениться.

«Чандраян-1», запущенный 22 октября 2008 года, стал первым индийским космическим аппаратом, отправленным за пределы земной орбиты. Первые данные он передал с лунной орбиты месяц спустя. Предполагалось, что за два года работы он создаст подробный атлас лунной поверхности и изучит химический состав спутника.

К моменту, когда курирующие миссию «Чандраяна-1» специалисты потеряли связь с зондом, он пробыл на орбите 312 дней и успел совершить более трех тысяч оборотов вокруг Луны. Представители объявили миссию аппарата завершенной (хотя и преждевременно) и подчеркнули, что зонд успел получить большое количество ценных научных данных.

 
 
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Ученые Лаборатории реактивного движения (Jet Propulsion Laboratory) НАСА обнаружили два беспилотных космических аппарата. Одним из них стал индийский космический зонд...

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