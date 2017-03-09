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Microsoft выпустит новый смартфон в этом году, но это будет не Surface Phone

10.03.2017 13:40 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Источники, близкие к Microsoft, сообщают, что компания все-таки выпустит в этом году новый смартфон с Windows 10, но это будет не Surface Phone. Причем, вопреки ожиданиям, новинка не будет полноценно поддерживать Windows 10 и Win32-приложения, а станет простым развитием уже имеющихся Windows Phone устройств, таких как Lumia 950, с классическим функционалом операционной системы и ограничениями Windows Store.

Microsoft выпустит новый смартфон в этом году, но это будет не Surface Phone

Дополнительно отметим, что разработка Surface Phone вообще еще не была подтверждена каким- либо из официальных источников. По слухам, устройство действительно находится в разработке, но ждать его анонса стоит не раньше конца 2018-го года.

Напомним, что Surface Phone должен стать первым представителем новой категории продуктов и будет поддерживать обычные компьютерные программы.

 
 
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Источники, близкие к Microsoft, сообщают, что компания все-таки выпустит в этом году новый смартфон с Windows...

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