Источники, близкие к Microsoft, сообщают, что компания все-таки выпустит в этом году новый смартфон с Windows 10, но это будет не Surface Phone. Причем, вопреки ожиданиям, новинка не будет полноценно поддерживать Windows 10 и Win32-приложения, а станет простым развитием уже имеющихся Windows Phone устройств, таких как Lumia 950, с классическим функционалом операционной системы и ограничениями Windows Store.





Дополнительно отметим, что разработка Surface Phone вообще еще не была подтверждена каким- либо из официальных источников. По слухам, устройство действительно находится в разработке, но ждать его анонса стоит не раньше конца 2018-го года.

Напомним, что Surface Phone должен стать первым представителем новой категории продуктов и будет поддерживать обычные компьютерные программы.