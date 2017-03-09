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Galaxy S8 сможет распознавать лица

10.03.2017 13:33 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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По данным корейского издания Korea Economic Daily, новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S8, помимо сканера радужной оболочки глаз, получит биометрическую функцию распознавания лиц, которая повысит точность и уменьшит время разблокировки вплоть до 0,01 секунды.

Стоит напомнить, что Galaxy S8 будет представлен и выйдет на рынок сильно раньше, чем новый продукт Apple, где по слухам также ожидается функция распознавания лиц, которая заменит уже привычный дактилоскопический сканер. Анонс флагмана корейского гиганта, напоминаем, состоится уже 29 марта, а старт продаж назначен на апрель.

Galaxy S8 сможет распознавать лица

Galaxy S8 приписывают 5,7-дюймовый экран, Galaxy S8 Plus - 6,2-дюймовый. Обе модели получат изогнутый Super AMOLED экран с разрешением 2560 x 1440 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 или 6 ГБ оперативной памяти, 12-мегапиксельную тыльную камеру и 8-мегапиксельную дополнительную.

 
 
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По данным корейского издания Korea Economic Daily, новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S8, помимо сканера...

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