Пользователи, бесплатно перешедшие на Windows 10, сообщают, что с новым обновлением в проводнике появилась реклама подписки на расширение до 1 ТБ, встроенного в систему облачного сервиса OneDrive, который по умолчанию выделяет 5 ГБ места для хранения данных. Рекламный блок можно убрать, если нажать кнопку «Не сейчас», но, по понятным причинам, это не гарантия того, что реклама не вернется чуть позже.





Также можно отключить рекламный блок непосредственно в настройках проводника в последовательности «Вид»->«Показывать уведомления поставщика синхронизации». Правда, это отключит вообще все уведомления.

Все это примечательно как прецедент, который лишний раз напоминает, что абсолютно бесплатного ничего не бывает, и стоит опасаться более навязчивых решений в будущем.