﻿ В проводнике Windows 10 появилась реклама. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В проводнике Windows 10 появилась реклама

10.03.2017 13:52 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Пользователи, бесплатно перешедшие на Windows 10, сообщают, что с новым обновлением в проводнике появилась реклама подписки на расширение до 1 ТБ, встроенного в систему облачного сервиса OneDrive, который по умолчанию выделяет 5 ГБ места для хранения данных. Рекламный блок можно убрать, если нажать кнопку «Не сейчас», но, по понятным причинам, это не гарантия того, что реклама не вернется чуть позже.

В проводнике Windows 10 появилась реклама

Также можно отключить рекламный блок непосредственно в настройках проводника в последовательности «Вид»->«Показывать уведомления поставщика синхронизации». Правда, это отключит вообще все уведомления.

Все это примечательно как прецедент, который лишний раз напоминает, что абсолютно бесплатного ничего не бывает, и стоит опасаться более навязчивых решений в будущем.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пользователи, бесплатно перешедшие на Windows 10, сообщают, что с новым обновлением в проводнике...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Microsoft выпустит новый смартфон в этом году, но это будет не Surface Phone
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика