LG Electronics сообщила о старте продаж своего нового флагманского смартфона LG G6. Пока он доступен только на территории Южной Кореи по цене 899 800 корейских вонов, что эквивалентно $775.

Новинка базируется на текущем семействе процессоров Qualcomm Snapdragon 821, а не 835, который ожидается в других топовых устройствах этого года. Смартфон оснащен 5,7-дюймовым экраном FullVision с разрешением 1440 x 2880 пикселей и плотностью 564 ppi, двойной основной 13-мегапиксельной камерой (одна линза которой имеет угол 125 градусов), 5-мегапиксельной фронтальной камерой с углом обзора 100 градусов, 4 ГБ оперативной памяти и 32/64 ГБ встроенной флэш-памяти с поддержкой microSD объемом до 2 ТБ.





Также гаджет может похвастаться сканером отпечатков пальцев, хорошим ЦАП-ом, адаптерами Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 4.2 LE, NFC и портом USB Type-C.

В LG G6 установлен аккумулятор емкостью 3300 мАч с возможностью беспроводной зарядки. Управляется флагман операционной системой Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой LG UX 6.0.

Устройство, весом в 163 грамма и размерами 148,9 x 71,9 x 7,9 мм, выполнено в металлическом корпусе, имеет стандарт защиты от влаги и пыли IP68, что гарантирует работоспособность в течение получаса после пребывания в воде на глубине до полутора метров.