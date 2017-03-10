МИНСК, 11 мар — Sputnik. Гарантийный срок эксплуатации первого белорусского спутника истекает в июле. БКА был рассчитан на пять лет. Однако осенью завод-изготовитель, оценив техническое состояние и запасы горючего, продлил срок эксплуатации еще на два года — до конца 2018-го.

Проект, который задумывался прежде всего как имиджевый и научный, со временем все-таки начал приносить деньги, утверждают кураторы проекта, специалисты УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси.

Какие выгоды дал стране этот довольно дорогостоящий проект, какие потенциальные возможности остаются пока не реализованными и что дает сотрудничество в космической области с российской государственной корпорацией "Роскосмос", Sputnik рассказали руководители научно-инженерного республиканского унитарного предприятия "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Беларуси.

Зачем Беларуси нужен был космос

Белорусский спутник по-прежнему остается прежде всего научным и имиджевым проектом. Он создавался на государственные деньги. И государство на данный момент остается основным потребителем информации. Снимки с белорусского спутника используют землеустроители, спасатели, лесники, пограничники — всего более двух десятков учреждений. Причем вся эта информация передается госорганам бесплатно.

Коммерческих заказчиков по-прежнему немного, но это общемировая практика, подчеркивают в "Геоинформационных системах".

"Основным потребителем информации ДЗЗ остается государство, госструктуры. Бюджет космической программы США на 2010-2020 годы, к примеру, составляет порядка 8 миллиардов долларов. И государство, когда заказывает новый космический аппарат, дает гарантию, что порядка 60-80% снимков выкупит. Когда есть такая государственная гарантия, любой коммерсант посчитает свои затраты, возьмет кредит и сделает. Но такие вложения могут позволить себе сильные государства, у которых есть глобальные мировые интересы, которым нужно наблюдать различные регионы мира", — объяснил директор унитарного предприятия "Геоинформационные системы" НАН Беларуси Сергей Золотой.



© Sputnik / Виктор Толочко Директор унитарного предприятия "Геоинформационные системы" НАН Беларуси Сергей Золотой

У Беларуси были другие интересы — скорее национальные, чем мировые: обеспечить безопасность, иметь на руках собственную, а не покупную информацию, подстегнуть науку и производство, наконец, упростить работу целого ряда госслужб.

Вышли на прибыль

Не вдаваясь в детали, специалисты "Геоинформационных систем" утверждают, что доходы от проекта превысили расходы на 8 миллионов долларов.

"Мы считаем, что и с коммерческой точки зрения проект доходный. Он не супердоходный. Но баланс положительный", — заметил заместитель директора по научной работе УП "Геоинформационные системы" Борис Чернуха.

К косвенному доходу, очевидно, можно отнести и снижение издержек на работу госорганов.

"К примеру, раньше при мониторинге земельного фонда традиционно использовали материалы аэрофотосъемки. Там супервысокое разрешение, но это очень трудоемкая обработка. А в случае, когда нужно просто быстро определить факт изменений — например, появилось новое строение или изменились границы участка, то здесь можно взять снимок с аппарата и сделать это очень быстро. То есть трудоемкость меняется в 10 раз. Сейчас это у нас один из основных потребителей. То же самое можно говорить об ущербе от вырубок, от пожаров. Экспресс-оценку сделать достаточно просто", — рассказал Золотой.



© Sputnik / Виктор Толочко Заместитель директора по научной работе УП "Геоинформационные системы" Борис Чернуха

Но главную прибыль, по словам специалистов "Геоинформационных систем" приносят прежде всего разработанные в ходе работы над проектом новые технологии.

Летная история

Участие в проекте позволило как минимум двум белорусским предприятиям — "Пеленгу" и "Интегралу" — выйти на рынок с новым предложением. Они теперь участвуют и побеждают в тендерах по выбору поставщиков оборудования и комплектующих для космической промышленности.

"Во время этих тендеров в первую очередь смотрят на летную историю. Наш аппарат летает уже более четырех лет. Приятно отметить, что "пеленговская" аппаратура отработала без единого сбоя. По другим системам космической платформы были вопросы, а по пеленговской аппаратуре — никаких", — рассказал Золотой.

Аналогичный телескоп стоит на российском спутнике ДЗЗ "Канопус В". На новых пяти "Канопусах", которые Россия планирует запустить в ближайшие три года, также будет установлена аппаратура "Пеленга".



© Sputnik / Виктор Толочко По утверждениям белорусских ученых первый белорусский спутник себя оправдал

"То есть Беларусь вложила бюджетные деньги, чтобы профинансировать разработку целевой аппаратуры, и дальше "Пеленг" за счет успешной летной истории получил заказ на тиражирование пяти таких комплектов", — объяснил Золотой.

Кроме того, "Пеленг" на основе технических решений, разработанных в проекте по БКА, изготавливает более совершенные телескопы для иностранных заказчиков. На всей аппаратуре используется электроника "Интеграла".

"Причем если на первом этапе закупались импортные ПЗС-матрицы, и из них "Интегралом" изготавливались сборки, то сейчас для аппаратов субметрового диапазона "Интеграл" будет изготавливать эти сборки полностью самостоятельно. Такие же сборки пойдут для БКА-2 и аппаратов, которые "Пеленг" будет делать в рамках зарубежного заказа", — уточнил директор УП "Геоинформационные системы".

Одного спутника мало…

Одну и ту же точку Беларуси в надир БКА видит раз в 16 суток, но для оперативного мониторинга земной поверхности необходимо 12-24 космических аппарата. Использование тяжелых спутников, имеющих сверхвысокое разрешение, для этих целей слишком дорогое удовольствие.

С этой задачей могут справиться небольшие и недорогие аппараты, типа такого, который собрали и планируют запустить специалисты БГУ. Другое дело, что для оперативного мониторинга земной поверхности таких спутников нужна группировка. Потому без тесного сотрудничества с Россией в этом вопросе не обойтись.

"Если Россия запустит 25 маленьких спутников, давайте и мы запустим несколько, поменяемся ресурсом. И решим оперативные задачи. Эта тема сейчас обсуждается. Но еще предстоит найти деньги, надо как минимум несколько миллионов долларов. И тут есть еще одна проблема — в Беларуси нет рынка", — заметил Золотой.



© Sputnik / Виктор Толочко Сверхмощные антенны всегда настроены на спутник

В США информацией со спутников, которые занимаются оперативным мониторингом, активно пользуются, к примеру, страховые компании, оценивают риски при страховании посевов. В Евросоюзе при помощи снимков из космоса отслеживают, как страны-члены соблюдают квоты по производству сельхозкультур: на тех ли площадях и то ли посадили.

"А у нас этого нет. К примеру, в Европе сейчас развивается точное земледелие, которое предполагает четкий просчет внесения удобрений. Для этого нужна точная навигация. У нас разработали технику, которая могла бы устанавливаться на трактор и обеспечивать внесение удобрений и точную навигацию. Но хозяйства, к сожалению, в этом не заинтересованы. Они не обременены штрафами за нарушения и не видят, как смогут получить дополнительную прибыль, если будут это использовать", — заметил Золотой.

Из более реальных планов — продолжение сотрудничества с российской государственной корпорацией "Роскосмос" в рамках дистанционного зондирования земли. Страны на паритетных началах используют наземную инфраструктуру друг друга и обмениваются информацией со спутников.

Есть и несколько совместных проектов на перспективу. В планах — создать многоуровневую систему зондирования Земли, когда помимо информации со спутника для мониторинга ситуации будет использоваться информация авиационных и наземных источников.

Россияне также должны будут помочь и с созданием второго белорусского спутника ДЗЗ. Подготовительный этап закончен, сформировано техзадание и определены параметры — он должен стать более "зорким", чем БКА, с панохромным разрешением не два, а уже полметра. Сейчас решаются организационные вопросы.