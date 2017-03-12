Ученые из Медицинской школы Университета Дж. Вашингтона нашли область мозга, которая заставляет всех млекопитающих зевать или чесаться в ответ на аналогичное действие других. Результаты работы доказывают, что такое поведение является непроизвольным. С подробностями исследования можно ознакомиться в журнале Science, кратко о нем сообщает издание « Индикатор ».



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«Желание почесаться очень заразно. Многие думали, что это связано с психикой человека, но наши эксперименты доказали, что такое поведение не связано с эмпатией», — сказал автор исследования Чжоу-Фэн Чэнь.

Для проведения исследования ученые поместили мышей перед экраном компьютера. Затем они включили видео, на котором мышь чесалась. Через несколько секунд мышь, находящаяся напротив экрана, начала также чесаться.

«Это было удивительно, поскольку мыши видят не очень хорошо. Нюх и тактильные рецепторы помогают им ориентироваться в пространстве, поэтому мы не знали, заметит ли мышь видео. Мало того, что грызун увидел видео, он смог определить, что мышь на видео чесалась», — отметил Чэнь.

Во время эксперимента исследователи наблюдали за мозговой активностью мышей. Они обнаружили, что область мозга, называемая супрахиазматическим ядром (СХЯ), была очень активной, пока мыши смотрели видео. СХЯ — это крошечная область в гипоталамусе, которая синхронизирует работу «биологических часов» организма. Когда мышь видела, что мышь на экране чесалась, СХЯ вырабатывала химическое вещество, называемое гастрин-высвобождающий пептид (ГВП).

Результаты предыдущих исследований показали, что это соединение передает «сигналы почесывания» между кожей и спинным мозгом. «Мышь не думает, что если ее сородич чешется, то ей тоже надо почесаться. Мозг грызуна автоматически начинает посылать соответствующие сигналы, используя для этого СХЯ», — объяснил Чэнь.

Когда ученые заблокировали работу ГВП, то грызуны никак не отреагировали на видео. При этом, мыши не перестали реагировать на внешние раздражители и чесать из-за них кожу.

«Когда вы в следующий раз захотите почесаться или зевнуть в ответ, помните, что это не связано с эмпатией, а „железно“ встроено в ваш мозг», — заключил Чэнь.