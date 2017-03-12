Практически каждый трейдер, столкнувшись со своими первыми убытками в торговле, понимает, что справляться с этой ситуацией приходится еще и психологически. Вдобавок можно отыскать информацию о предстоящем отскоке, когда ваша сделка должна выйти в ноль или даже принести некоторую прибыль. Информацию подобного плана можно получать из новостной ленты, от индикаторов, графических фигур или альтернативного варианта волновой разметки.

Но при этом новички очень часто забывают ставить ордер стоп-лосс или отодвигают его в соответствии с приближающейся ценой. Итогом становится серьезный убыток по сделке или даже угроза всему депозиту.

Как ни странно, но даже 海外fx業者 могут допускать схожие ошибки. Не становятся исключением и трейдеры, предлагающие доверительное управление счетом. Конечно, профессионал быстрее выйдет из ямы, он более эффективно способен корректировать ордер стоп-лосс, но это чаще исключение из правил, нежели аксиома. Главная причина, из-за которой трейдеру становится сложно признать свою ошибку - это попытка открыть спор с рынком, когда начинаются попытки доказать, что рынок все-таки должен пойти в направлении, предполагаемом игроком.

Что интересно, убыток от подобных сделок больше психологический, нежели финансовый. Ведь когда спор, открытый с рынком, оказывается не в пользу игрока, он начинает доказывать свою точку зрения уже в другой сделке, увеличивая при этом сумму ставки и повторяя те же ошибки. Так может происходить довольно долгое время, но в большинстве случаев результат один и тот же - игрок окончательно разочаровывается в финансовом рынке Форекс и лишается полностью своего депозита.

Сократить число убыточных сделок, которые происходят в результате неправильного отношения к торговле, все же можно. Для этого есть масса проверенных методик, но проще и надежнее - выставлять стоп-лосс, который находится на приемлемом для вас уровне, если все же рынок не подтвердит ваши ожидания. Но основываться на односторонних аналитических данных в такой ситуации не стоит, обязательно учитывайте еще и техническую картину, позволяющую более точно рассчитывать точку размещения SL.

Вам стоит уже в самом начале, не открывая сделку, представить себе, как будут развиваться дальше события, если сделка окажется для вас убыточной. Так вы хотя и не избавитесь от денежных потерь, зато выиграете наверняка в психологическом плане. Для трейдера весьма негативно сказывается отсутствие настроения, сомнение, беспокойство, отсутствие уверенности в себе и своих возможностях.

Поймите, на Форексе и ミルトンマーケッツ не бывает сделок, где риск равен нулю. Всегда, даже в самых верных ситуациях, есть вероятность, что вы понесете финансовые потери. Не учитывая этот факт и выставляя стоп-лосс с формальной точки зрения, вы гораздо быстрее окажетесь в убытке или понесете психологические потери, застревая в споре с рынком.

В свою очередь, принимая в качестве допустимого возможность развития любого сценария, трейдер может продолжать спокойную торговлю и с готовностью встречать даже неблагоприятную для себя ситуацию. Не пытайтесь спорить с рынком, допускайте потенциальные убытки и так вы сможете просто относиться к любым потерям, но они, в свою очередь, не станут психологическим препятствием на пути к успеху.