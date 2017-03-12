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СМИ рассказали о роскошной жизни "самого разыскиваемого хакера в мире"

13.03.2017 11:23 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Евгений Богачев — самый разыскиваемый киберпреступник в мире. Американское ФБР объявило за него награду в три миллиона долларов — это наибольшее вознаграждение, когда-либо назначенное за поимку хакера. Издание The New York Times рассказало историю преступника, который сейчас открыто живет в Анапе.

СМИ рассказали о роскошной жизни "самого разыскиваемого хакера в мире"
Фото: Reuters / Thomas Peter

Богачев начал хакерскую карьеру около 10 лет назад, когда создал вредоносную программу GameOver ZeuS. Она позволяла получать доступ к персональным компьютерам и похищать данные пользователей, в том числе платежные сведения. По данным издания, в какой-то момент Богачев контролировал от 500 тысяч до миллиона компьютеров в разных странах.

В 2014 году Богачева обвинили в том, что вместе с сообщниками он украл сотни миллионов долларов с банковских счетов по всему миру, ФБР объявило хакера в розыск. Сейчас, по данным издания, 33-летний киберпреступник открыто живет в Анапе, так как российская сторона не выдает его американским правоохранителям.

Также автор предполагает, что Богачев связан с российскими спецслужбами. По данным источников издания, пока хакер опустошал банковские счета жертв, российские власти просматривали документы на зараженных устройствах, не прилагая усилий для взлома компьютеров.

По данным The New York Times, у Богачева есть большая квартира недалеко от берега моря и, возможно, еще одна в Москве. Также он владеет коллекцией роскошных автомобилей, однако предпочитает ездить на своем Jeep Grand Cherokee. Американские следователи утверждают, что он любит плавать и владеет яхтой.

В какой-то момент у Богачева было две виллы во Франции и целый парк автомобилей, которые были разбросаны по всей Европе. «Поэтому ему никогда не приходилось брать напрокат автомобиль во время отпуска», — пишет The New York Times.

Автор материала обратил внимание на один из снимков мужчины, приобщенный к его досье в ФБР. На фото Богачев держит бенгальского кота, сам он при этом одет в леопардовую пижаму и солнечные очки (снимок сделан в помещении).

СМИ рассказали о роскошной жизни "самого разыскиваемого хакера в мире"
Фото: ФБР / nytimes.com

Сам Богачев не стал общаться с журналистами. О его характере известно немного. Следователь, который вел его дело, рассказал, что хакер был «очень параноидален» и никому не доверял. Другой русскоязычный хакер, знакомый с Богачевым, рассказал, что он часто жаловался на усталость и недостаток времени на семью.

 
 
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Евгений Богачев — самый разыскиваемый киберпреступник в мире. Американское ФБР объявило за него награду в три миллиона долларов — это наибольшее...

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