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Quake Champions будет условно-бесплатным

13.03.2017 10:51 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Bethesda официально подтвердила, что шутер Quake Champions будет условно-бесплатным, но с некоторыми оговорками.

Бесплатная версия игры предложит игрокам только одного из всех возможных персонажей – «Рейнджера» из самой первой части серии Quake. Остальных героев можно будет брать напрокат за внутриигровую валюту и реальные деньги. Также можно будет купить «Чемпионский комплект», который откроет доступ ко всему контенту сразу, сообщает InGame.

На прошлой неделе разработчики начали принимать заявки на участие в закрытом тестировании игры, которое начнется в ближайшие недели.

Quake Champions будет условно-бесплатным

Quake Champions характеризуется быстрой взрывной динамикой и предлагает огромный арсенал мощных, не похожих друг на друга стволов, каждый из которых будет чем-то знаком ветеранам серии. «Никаких выкладок, никакого ограничения на количество носимого оружия, – уверяет директор студии id Software Тим Уиллитс. – Подбирайте оружие прямо в бою или ищите его у убитых соперников. Так добывается оружие в Quake».

 
 
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Компания Bethesda официально подтвердила, что шутер Quake Champions будет условно-бесплатным, но с некоторыми...

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