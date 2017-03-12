Компания Bethesda официально подтвердила, что шутер Quake Champions будет условно-бесплатным, но с некоторыми оговорками.

Бесплатная версия игры предложит игрокам только одного из всех возможных персонажей – «Рейнджера» из самой первой части серии Quake. Остальных героев можно будет брать напрокат за внутриигровую валюту и реальные деньги. Также можно будет купить «Чемпионский комплект», который откроет доступ ко всему контенту сразу, сообщает InGame .

На прошлой неделе разработчики начали принимать заявки на участие в закрытом тестировании игры, которое начнется в ближайшие недели.





Quake Champions характеризуется быстрой взрывной динамикой и предлагает огромный арсенал мощных, не похожих друг на друга стволов, каждый из которых будет чем-то знаком ветеранам серии. «Никаких выкладок, никакого ограничения на количество носимого оружия, – уверяет директор студии id Software Тим Уиллитс. – Подбирайте оружие прямо в бою или ищите его у убитых соперников. Так добывается оружие в Quake».