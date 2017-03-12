Новая флагманская видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti поступила в продажу. Она на 35% производительнее по сравнению с GTX 1080 и даже превосходит Titan X, сообщает InGame .

Новинка имеет 3584 ядер CUDA, 352-разрядную шину и 11 ГБ памяти GDDR5X с быстродействием 11 Гбит/с. Базовая тактовая частота GPU составляет 1480 МГц, повышенная – 1582 МГц. Энергопотребление карточки находится на уроне 250 Вт. К блоку питания рекомендуемой мощности 600 Вт она подключается посредством 6- и 8-контактных коннекторов.





Цены на GeForce GTX 1080 Ti начинаются от $699. Версия в исполнении Founders Edition оснащается литым алюминиевым корпусом, радиальным вентилятором с испарительной камерой и 7-фазной схемой питания на dualFET-транзисторах.