Новый флагманский смартфон Huawei P10 набрал 87 баллов в тесте качества получаемых камерой изображений от DxOMark. Для сравнения, результат Samsung Galaxy S7 edge составляет 88 баллов, iPhone 7 – 86 баллов.

Huawei P10 оснащен двойной камерой от Leica, которая характеризуется 12-мегапиксельным цветным и 20-мегапиксельным черно-белым модулями. Для селфи предусмотрена 8-мегапиксельная камера.

Также аппарат располагает 5,1-дюймовым экраном с разрешением 1920 x 1080 пикселей, процессором Huawei Kirin 960, 4 ГБ оперативной 64 ГБ встроенной расширяемой памяти.





Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку Home, а на нижней грани расположились разъем для наушников и порт USB-C. Корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP68, а внутри него спрятана аккумуляторная батарея емкостью 3200 мАч.

Стоимость смартфона Huawei P10 составляет 600 евро.