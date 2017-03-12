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Huawei P10 фотографирует лучше, чем iPhone 7
13.03.2017 10:08 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Новый флагманский смартфон Huawei P10 набрал 87 баллов в тесте качества получаемых камерой изображений от DxOMark. Для сравнения, результат Samsung Galaxy S7 edge составляет 88 баллов, iPhone 7 – 86 баллов.
Huawei P10 оснащен двойной камерой от Leica, которая характеризуется 12-мегапиксельным цветным и 20-мегапиксельным черно-белым модулями. Для селфи предусмотрена 8-мегапиксельная камера.
Также аппарат располагает 5,1-дюймовым экраном с разрешением 1920 x 1080 пикселей, процессором Huawei Kirin 960, 4 ГБ оперативной 64 ГБ встроенной расширяемой памяти.
Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку Home, а на нижней грани расположились разъем для наушников и порт USB-C. Корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP68, а внутри него спрятана аккумуляторная батарея емкостью 3200 мАч.
Стоимость смартфона Huawei P10 составляет 600 евро.
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Новый флагманский смартфон Huawei P10 набрал 87 баллов в тесте качества получаемых камерой изображений от...
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