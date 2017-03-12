﻿﻿ Huawei P10 фотографирует лучше, чем iPhone 7. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Huawei P10 фотографирует лучше, чем iPhone 7

13.03.2017 10:08 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Новый флагманский смартфон Huawei P10 набрал 87 баллов в тесте качества получаемых камерой изображений от DxOMark. Для сравнения, результат Samsung Galaxy S7 edge составляет 88 баллов, iPhone 7 – 86 баллов.

Huawei P10 оснащен двойной камерой от Leica, которая характеризуется 12-мегапиксельным цветным и 20-мегапиксельным черно-белым модулями. Для селфи предусмотрена 8-мегапиксельная камера.

Также аппарат располагает 5,1-дюймовым экраном с разрешением 1920 x 1080 пикселей, процессором Huawei Kirin 960, 4 ГБ оперативной 64 ГБ встроенной расширяемой памяти.

Huawei P10 фотографирует лучше, чем iPhone 7

Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку Home, а на нижней грани расположились разъем для наушников и порт USB-C. Корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP68, а внутри него спрятана аккумуляторная батарея емкостью 3200 мАч.

Стоимость смартфона Huawei P10 составляет 600 евро.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый флагманский смартфон Huawei P10 набрал 87 баллов в тесте качества получаемых камерой изображений от...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Медики выяснили, почему зевота так заразительна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика