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"Отец интернета" раскритиковал свое детище

13.03.2017 13:49 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В день 28-летия Всемирной паутины ее создатель Тим Бернерс-Ли выступил с открытым письмом, в котором перечислил основные угрозы развития интернета. Его послание опубликовано на сайте международной некоммерческой организации World Wide Web Foundation.

"Отец интернета" раскритиковал свое детище
Тим Бернерс-Ли. Фото: Paul Clarke / wikipedia.org

«Я представлял себе сеть как открытую платформу, которая позволит всем и повсюду обмениваться информацией и сотрудничать вопреки географическим и культурным ограничениям, — пишет он. — Во многих отношениях Сеть оправдала это видение, хотя это потребовало приложить усилия. Но в последние 12 месяцев меня все больше беспокоят три новые тенденции, которые, как я считаю, должны быть решены, чтобы Сеть могла реализовать свой истинный потенциал как инструмент, который служит всему человечеству».

Первую проблему Бернерс-Ли сформулировал так: мы потеряли контроль над личными данными. Многие сайты предлагают контент в обмен на персональные данные, а после перепродают их третьим лицам. Кроме того, правительства отслеживают онлайн-активность граждан и принимают законы, угрожающие неприкосновенности личной жизни.

Второй повод для беспокойства — то, как легко в интернете распространяются ложные сведения. Создателя интернета волнуют сайты, которые ради собственной выгоды создают фальшивые новости с кричащими заголовками, которые «могут распространяться как лесной пожар».

Также Бернерс-Ли указал на опасность политической рекламы. Массовые кампании на крупных площадках могут быть тонко настроены в результате использования больших массивов персональных данных. Такие кампании почти невозможно проконтролировать, при этом они могут использоваться неэтичным образом: например, одним показывать фальшивые новости, а других отговаривать от похода на выборы. «Таргетированная реклама позволяет одновременно продвигать абсолютно разные, возможно, противоречащие друг другу вещи. Разве это демократично?» — пишет Бернерс-Ли.

Создатель интернета предложил несколько путей решения проблем. Алгоритмы политической рекламы, по мнению Бернерса-Ли, следует сделать прозрачными. Также он предлагает ограничить посягательства правительств на свободу информации в Сети и бороться с популярностью недостоверной информации (этим уже начали заниматься Google и Facebook). При этом, по его мнению, следует избежать появления единого центра проверки достоверности фактов.

 
 
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В день 28-летия Всемирной паутины ее создатель Тим Бернерс-Ли выступил с открытым письмом, в котором перечислил основные угрозы развития интернета. Его послание...

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