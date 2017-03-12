МИНСК, 13 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал идею белорусского бизнесмена Виктора Прокопени о создании в стране условий для использования беспилотных автомобилей.



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В понедельник президент посетил в Минске компании, работающие в сфере высоких технологий — ООО "Бануба Девелопмент" и ООО "И-Экс-Пи Кэпитал". Инвесторы Виктор Прокопеня и Михаил Гуцериев рассказали Лукашенко о работе данных компаний и их перспективных разработках, в том числе о проектах в области дополненной реальности и искусственного интеллекта.

"Мы высказали идею беспилотных автомобилей — нужно создать регулирование в Беларуси, чтобы разрешить движение по дорогам таких автомобилей, — и Александр Лукашенко не просто поддержал эту идею, а согласился сам проехать на таком автомобиле, когда это будет возможно", — сказал Прокопеня журналистам по итогам общения с главой государства. Его слова приводит БелТА .

По словам бизнесмена, Беларусь может стать одной из первых стран, которая поддержит развитие сферы беспилотных автомобилей, и такие машины в ближайшем будущем появятся на дорогах страны.

"На сегодняшний день движение беспилотных автомобилей не регулируется законодательными актами в большинстве стран мира. Наличие такого законодательства позволит мировым компаниям прийти сюда и фактически запустить их на наших дорогах. Чтобы люди могли увидеть современные технологий в действии", — пояснил инвестор.

Лукашенко также поручил создать в Беларуси совет по развитию IT-технологий, сообщил помощник Президента Всеволод Янчевский. По его словам, в такой совет могут войти госслужащие и инвесторы, которые работают в сфере IT, а также ученые.

Он отметил, что одна из существенных проблем для сферы высоких технологий заключается в том, что из-за стремительного развития этого направления в Беларуси и мире в целом за соответствующими процессами не всегда успевает законодательная база.

Со своей стороны Гуцериев подчеркнул, что совет по развитию IT-технологий будет конкретно заниматься привлечением инвестиций и инвесторов в Беларусь. По его словам, "в течение 2-3 месяцев мы будем заниматься подготовкой документов" для создания такого органа.