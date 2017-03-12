Китай стал вторым государством после США, имеющим на вооружении истребители пятого поколения — J-20, сообщает Reuters. Эти машины должны существенно увеличить военную мощь ВВС КНР.



Фото: worldwarwings.com

Самолет оборудован продвинутыми пассивными системами обнаружения, при его постройке использована технология малозаметности, а сама машина, по утверждению создателей, обладает сверхманевренностью.

Характеристики новинки не разглашаются, известно лишь, что истребитель построен по аэродинамической схеме «утка» с высокорасположенным треугольным в плане крылом, сопряженным с фюзеляжем, способен развивать скорость до 2,1 тысячи километров в час.

Примечательно, что китайцы так и не смогли создать собственную силовую установку, поэтому J-20 оборудуются российскими турбореактивными двухконтурными двигателями с форсажной камерой АЛ-31Ф-М2 с тягой около 88 килоньютонов.

Российский истребитель пятого поколения Т-50 еще только проходит испытания и, возможно, будет принят на вооружение в 2018 году.