﻿ Китай опередил Россию с истребителем пятого поколения. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Китай опередил Россию с истребителем пятого поколения

13.03.2017 16:06 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Китай стал вторым государством после США, имеющим на вооружении истребители пятого поколения — J-20, сообщает Reuters. Эти машины должны существенно увеличить военную мощь ВВС КНР.

Китай опередил Россию с истребителем пятого поколения
Фото: worldwarwings.com

Самолет оборудован продвинутыми пассивными системами обнаружения, при его постройке использована технология малозаметности, а сама машина, по утверждению создателей, обладает сверхманевренностью.

Характеристики новинки не разглашаются, известно лишь, что истребитель построен по аэродинамической схеме «утка» с высокорасположенным треугольным в плане крылом, сопряженным с фюзеляжем, способен развивать скорость до 2,1 тысячи километров в час.

Примечательно, что китайцы так и не смогли создать собственную силовую установку, поэтому J-20 оборудуются российскими турбореактивными двухконтурными двигателями с форсажной камерой АЛ-31Ф-М2 с тягой около 88 килоньютонов.

Российский истребитель пятого поколения Т-50 еще только проходит испытания и, возможно, будет принят на вооружение в 2018 году.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Китай стал вторым государством после США, имеющим на вооружении истребители пятого поколения — J-20, сообщает Reuters. Эти машины должны существенно увеличить военную...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Лукашенко поддержал идею создания условий для беспилотных авто в РБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика