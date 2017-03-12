В репортаже канала «Вести» о боевых действиях за сирийский город Пальмира засветились новейшие российские танки Т-72Б3. До этого момента достоверных сведений о применении этих машин в боях с террористами ИГИЛ не было.



Изображение: youtube.com

Российские военные возлагают на Т-72Б3 большие надежды. Ранее главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал-полковник Олег Салюков рассказывал , что этот танк прослужит в войсках еще 10 лет, а может, и больше.

На танке установлена новая система управления огнем, приборы наблюдения и прицеливания (в частности, современный многоканальный прицел белорусской разработки «Сосна-У»). Были модернизированы вооружение и защита.



Изображение: youtube.com



Изображение: youtube.com

На танках, засветившихся в сирийском репортаже, хорошо видна динамическая защита «Контакт-5», которой оснащается Т-72Б3, элемент прицела «Сосна-У» и датчик ветра на башне.