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В Сирии заметили новейшие российские танки Т-72Б3

13.03.2017 17:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В репортаже канала «Вести» о боевых действиях за сирийский город Пальмира засветились новейшие российские танки Т-72Б3. До этого момента достоверных сведений о применении этих машин в боях с террористами ИГИЛ не было.

В Сирии заметили новейшие российские танки Т-72Б3
Изображение: youtube.com

Российские военные возлагают на Т-72Б3 большие надежды. Ранее главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал-полковник Олег Салюков рассказывал, что этот танк прослужит в войсках еще 10 лет, а может, и больше.

На танке установлена новая система управления огнем, приборы наблюдения и прицеливания (в частности, современный многоканальный прицел белорусской разработки «Сосна-У»). Были модернизированы вооружение и защита.

В Сирии заметили новейшие российские танки Т-72Б3
Изображение: youtube.com
В Сирии заметили новейшие российские танки Т-72Б3
Изображение: youtube.com

На танках, засветившихся в сирийском репортаже, хорошо видна динамическая защита «Контакт-5», которой оснащается Т-72Б3, элемент прицела «Сосна-У» и датчик ветра на башне.

 
 
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В репортаже канала «Вести» о боевых действиях за сирийский город Пальмира засветились новейшие российские танки Т-72Б3. До этого момента достоверных сведений...

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