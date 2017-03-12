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В Сирии заметили новейшие российские танки Т-72Б3
13.03.2017 17:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
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Российские военные возлагают на Т-72Б3 большие надежды. Ранее главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал-полковник Олег Салюков
На танке
На танках, засветившихся в сирийском репортаже, хорошо видна динамическая защита «Контакт-5», которой оснащается Т-72Б3, элемент прицела «Сосна-У» и датчик ветра на башне.
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В репортаже канала «Вести» о боевых действиях за сирийский город Пальмира засветились новейшие российские танки Т-72Б3. До этого момента достоверных сведений...
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