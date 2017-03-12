Тематический ресурс Videocardz опубликовал информацию о графическом ускорителе AMD Vega, которую удалось выцепить из теста SiSoftware Sandra.

На устройстве с кодовым идентификатором 687F: C3 было обнаружено 64 вычислительных блока. Также оно имеет 8 ГБ памяти с 2048-разрядной шиной, что означает два HBM2 стека, каждый по 1 ГБ 1024-бит. Другие данные, такие как частота процессора, равная 344 МГц, и 16 КБ кэша L2 оказались некорректны, поэтому не будем брать их в расчет.





Все это говорит нам о том, что Vega действительно имеет 4096 потоковых процессоров и два стека HBM с общим объемом в 8 ГБ. Остается только загадкой, является ли 687F: C3 топовым решением верхнего ценового сегмента линейки RX Vega. Пока точных данных на этот счет нет, но с каждой новой утечкой завеса приоткрывается.