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Seagate представила жесткий диск емкостью 12 ТБ

13.03.2017 13:35 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Seagate представила новый профессиональный жесткий диск семейства Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD емкостью 12 ТБ. Накопитель имеет гарантийный срок службы пять лет беспрерывной работы 24/7, наработку на отказ 2,5 миллионов часов, при средней нагрузке 550 ТБ данных в год и скорости передачи данных 260 МБ/с. Разъемы подключения представлены в двух вариантах: SATA III и SAS.

Seagate представила жесткий диск емкостью 12 ТБ

Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD создается прежде всего для дата-центров и провайдеров, имеющих дело с огромными объемами данных и хранилищами облачных сервисов, где столь большой объем увеличивает количество операций, потраченных на единицу электроэнергии. Что, впрочем, не запрещает использовать новинку в чисто домашних условиях какому-нибудь рядовому энтузиасту.

 
 
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Компания Seagate представила новый профессиональный жесткий диск семейства Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD...

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