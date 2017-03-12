Компания Seagate представила новый профессиональный жесткий диск семейства Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD емкостью 12 ТБ. Накопитель имеет гарантийный срок службы пять лет беспрерывной работы 24/7, наработку на отказ 2,5 миллионов часов, при средней нагрузке 550 ТБ данных в год и скорости передачи данных 260 МБ/с. Разъемы подключения представлены в двух вариантах: SATA III и SAS.





Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD создается прежде всего для дата-центров и провайдеров, имеющих дело с огромными объемами данных и хранилищами облачных сервисов, где столь большой объем увеличивает количество операций, потраченных на единицу электроэнергии. Что, впрочем, не запрещает использовать новинку в чисто домашних условиях какому-нибудь рядовому энтузиасту.