Количество интернет-магазинов за последние четыре года в Беларуси увеличилось более чем в два раза до 13,8 тысяч. Такие данные озвучила начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Ирина Барышникова, передает БЕЛТА .

По ее словам, интернет-торговля в Беларуси развивается очень активно. По состоянию на начало года, розничную интернет-торговлю в республике осуществляют 8 380 субъектов торговли, которым принадлежит 13 811 интернет-магазинов. Причем из них 49% принадлежат юридическим лицам, 51% - индивидуальным предпринимателям. Прирост количества зарегистрированных интернет-магазинов в 2016 году составил 22,8%, или 2 565 интернет-магазинов.