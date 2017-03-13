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Количество интернет-магазинов за четыре года в Беларуси увеличилось более чем в два раза

13.03.2017 18:59 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Количество интернет-магазинов за четыре года в Беларуси увеличилось более чем в два раза

Количество интернет-магазинов за последние четыре года в Беларуси увеличилось более чем в два раза до 13,8 тысяч. Такие данные озвучила начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Ирина Барышникова, передает БЕЛТА.

По ее словам, интернет-торговля в Беларуси развивается очень активно. По состоянию на начало года, розничную интернет-торговлю в республике осуществляют 8 380 субъектов торговли, которым принадлежит 13 811 интернет-магазинов. Причем из них 49% принадлежат юридическим лицам, 51% - индивидуальным предпринимателям. Прирост количества зарегистрированных интернет-магазинов в 2016 году составил 22,8%, или 2 565 интернет-магазинов.

 
 
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