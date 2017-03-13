МТС представил новый тарифный план для смартфонов и планшетов с бесконечным мобильным интернетом за 15,90 рублей в месяц. Помимо безлимитного мобильного интернета в нее также включены 400 минут на звонки в сети любых белорусских операторов.

Абонентам МТС, которые перейдут на «МТС СМАРТ Безлимитище» с любого тарифного плана (за исключением тарифных планов линейки «МТС СМАРТ») по 31 мая 2017 года, будет доступен бонус. Им будет начисляться удвоенный пакет минут в течение 3 месяцев. А для новых клиентов МТС дополнительно предусмотрено снижение абонентской платы до 8,99 руб./мес. на тот же срок.

Подключиться на новый тариф «МТС СМАРТ Безлимитище» можно во всех салонах связи МТС. Также это можно сделать самостоятельно, набрав на своем телефоне *111*13#.