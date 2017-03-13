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Лукашенко хочет, чтобы iPhone хотя бы частично делали в Беларуси
13.03.2017 21:06 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за то, чтобы не только программное обеспечение, но и комплектующие для смартфонов частично производили в Беларуси.
В понедельник глава государства встретился с бизнесменами в сфере IT Виктором Прокопеней и Михаилом Гуцериевым.
"Понятно, что эти программы вы можете хоть прямо здесь в этом зале сделать. Но я хочу, чтобы эти эффекты, грубо говоря, телефоны, айфоны хотя бы начали делать, хотя б элементы этого продукта, ну если не на сто процентов, то хотя бы на шестьдесят", – сказал глава государства.
Он подчеркнул, что это могло бы принести большие доходы бюджету страны.
Ранее во время пресс-конференции с российскими журналистами, которая прошла в Минске в ноябре 2016 года, глава государства заявил, что
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По мнению главы государства, частичная локализация производства не только программного обеспечения, но и мобильных телефонов могла бы принести хороший доход...
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