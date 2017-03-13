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Лукашенко хочет, чтобы iPhone хотя бы частично делали в Беларуси

13.03.2017 21:06 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за то, чтобы не только программное обеспечение, но и комплектующие для смартфонов частично производили в Беларуси. 

Лукашенко хочет, чтобы iPhone хотя бы частично делали в Беларуси
© flickr.com/ David Armano
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В понедельник глава государства встретился с бизнесменами в сфере IT Виктором Прокопеней и Михаилом Гуцериевым. 

"Понятно, что эти программы вы можете хоть прямо здесь в этом зале сделать. Но я хочу, чтобы эти эффекты, грубо говоря, телефоны, айфоны хотя бы начали делать, хотя б элементы этого продукта, ну если не на сто процентов, то хотя бы на шестьдесят", – сказал глава государства. 

Он подчеркнул, что это могло бы принести большие доходы бюджету страны.

Ранее во время пресс-конференции с российскими журналистами, которая прошла в Минске в ноябре 2016 года, глава государства заявил, что будущее Беларуси – за высокими технологиями. "И нам, прежде всего, будет приносить богатство все это – гаджеты, айфоны, плафоны. И мы это все должны будем делать", – сказал тогда Лукашенко. 

 
Теги: Минск
 
 
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По мнению главы государства, частичная локализация производства не только программного обеспечения, но и мобильных телефонов могла бы принести хороший доход...

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