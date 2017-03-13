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Лукашенко готов отправлять айтишников на курсы в Силиконовую долину

13.03.2017 19:58 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 мар – Sputnik. Белорусские студенты IT-профиля должны побывать в ведущих высокотехнологичных парках мира – в США, Индии, Китае и России, заявил в понедельник президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.

Лукашенко готов отправлять айтишников на курсы в Силиконовую долину
© Фото: пресс-служба президента Беларуси
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Глава государства посетил в Минске компании, работающие в сфере высоких технологий – ООО "Бануба Девелопмент" и ООО "И-Экс-Пи Кэпитал", где высказался в том числе на тему подготовки в республике профильных IT-специалистов 

"Здесь может быть востребован различный зарубежный опыт, включая курсы и стажировки. Однако в конечном счете это все должно быть на пользу развития отечественной школы", – заявил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, он поддержит эти проекты. "Я скажу "да". Потому что без образования ничего не будет" – заверил Лукашенко.

"И если в рамках образовательного процесса в БГУИР, БГУ или где-то еще вы скажете, что этим ребятам надо побывать в Кремниевой долине, "Сколково", в IT-компаниях Индии или в Китае, я даже вам это организую", – уточнил президент.

При этом глава государства обозначил главное условие в проведении таких программ: главное, чтобы образование белорусские IT-специалисты получили именно в республике.

Кремниевой (Силиконовой) долиной называют всю экономическую зону от Сан-Франциско до Сан-Хосе включительно. Здесь сосредоточено около половины всего научно-технического потенциала США в области электроники и вычислительной техники. Долина занимает полосу в 56 километров в длину и 16 километров в ширину, протянувшуюся с северо-запада на юго-восток Калифорнии. В Силиконовой долине расположены штаб-квартиры многих технологических компаний, в том числе Apple, Adobe, Oracle, Symantec, Yahoo, Facebook, Nvidia и других.

 
Теги: Минск
 
 
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