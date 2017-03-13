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Бесплатный мастер-класс Михаила Мысника 'Прорыв или провал? Или как всегда достигать своих целей'
14.03.2017 09:24 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Приглашаем всех желающих на бесплатный мастер-класс Михаила Мысника "Прорыв или провал? Или как всегда достигать своих целей" 15 марта в 19:00. Участие бесплатное.
На мастер-классе Вы узнаете эффективные методы постановки и достижения целей. Это будет поток инсайтов - никакой воды, только полезная и качественная информация.
Этот мастер-класс для тех, кто хочет достигать именно своих целей и двигаться к ним с удовольствием.
Для тех, кто хочет жить другой жизнью, но не знает где найти мотивацию или как сохранить ощущение драйва и его мощной силы. инструменты, уже проверенные на практике десятками людей.
Мастер-класс поможет Вам разобраться, что такое настоящая цель и чем она отличается от желания или "хотелки".
И кроме этого, Вы узнаете о результатах участников проекта "Прорыв", которых они достигли всего за 1 месяц, и о секретах, которые помогли достигнуть таких результатов.
Этот мастер-класс поможет Вам иначе взглянуть на свою жизнь. И она изменится.
Регистрация по ссылке
Дата: 15 марта с 19:00 - 21:00, по адресу: г. Минск, ул. Шорная, 20 (свободное пространство "Кто такой Джон Голт?".
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Приглашаем всех желающих на бесплатный мастер-класс Михаила Мысника 'Прорыв или провал? Или как всегда достигать своих целей' 15 марта в 19:00. Участие бесплатное.
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