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Бесплатный мастер-класс Михаила Мысника 'Прорыв или провал? Или как всегда достигать своих целей'

14.03.2017 09:24 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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Приглашаем всех желающих на бесплатный мастер-класс Михаила Мысника "Прорыв или провал? Или как всегда достигать своих целей" 15 марта в 19:00. Участие бесплатное. 


На мастер-классе Вы узнаете эффективные методы постановки и достижения целей. Это будет поток инсайтов - никакой воды, только полезная и качественная информация. 


Этот мастер-класс для тех, кто хочет достигать именно своих целей и двигаться к ним с удовольствием. 


Для тех, кто хочет жить другой жизнью, но не знает где найти мотивацию или как сохранить ощущение драйва и его мощной силы. инструменты, уже проверенные на практике десятками людей. 
И теперь каждый из этих людей умеет достигать своих целей. 


Мастер-класс поможет Вам разобраться, что такое настоящая цель и чем она отличается от желания или "хотелки". 


И кроме этого, Вы узнаете о результатах участников проекта "Прорыв", которых они достигли всего за 1 месяц, и о секретах, которые помогли достигнуть таких результатов. 


Этот мастер-класс поможет Вам иначе взглянуть на свою жизнь. И она изменится.


Регистрация по ссылке https://goo.gl/ZPr9Wn


Дата: 15 марта с 19:00 - 21:00, по адресу: г. Минск, ул. Шорная, 20 (свободное пространство "Кто такой Джон Голт?".

 
Теги: Минск
 
 
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Приглашаем всех желающих на бесплатный мастер-класс Михаила Мысника 'Прорыв или провал? Или как всегда достигать своих целей' 15 марта в 19:00. Участие бесплатное.

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