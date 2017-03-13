Во время отступления из сирийского города Пальмира террористы ИГИЛ подожгли газоносные скважины в окрестностях города. Чтобы сбить огонь, пожарным понадобилась помощь танка.

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По сведениям телеканала «Звезда», российский экипаж Т-62 несколькими выстрелами сбил задвижку фонтанной арматуры, изменив направление бьющей из земли струи «голубого топлива». Это помогло снизить давление в боковом отводе скважины, что позволило пожарным начать тушение горящего месторождения.

Танки Т-62 хорошо себя зарекомендовали в боях с террористами ИГИЛ. В прошлом году в Сирию была поставлена модернизированная версия танка Т-62М. Танк вооружен гладкоствольной 115-мм пушкой и двумя пулеметами.

Т-62М получил дополнительную защиту башни в виде пакетов навесной комбинированной брони, борта корпуса были прикрыты резинотканевыми бортовыми противокумулятивными экранами.

Танк получил новый двигатель В-55У мощностью 620 л.с. Кроме того, были установлены системы управления огнем «Волна», запуска дымовых гранат 902Б «Туча», защиты от напалма «Сода». Была также улучшена ходовая часть и введена гусеница танка Т-72.