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В Сирии танк Т-62 помог выстрелом потушить газовую скважину
14.03.2017 10:51 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Во время отступления из сирийского города Пальмира террористы ИГИЛ подожгли газоносные скважины в окрестностях города. Чтобы сбить огонь, пожарным понадобилась помощь танка.
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Танки Т-62 хорошо себя зарекомендовали в боях с террористами ИГИЛ. В прошлом году в Сирию была поставлена модернизированная версия танка Т-62М. Танк вооружен гладкоствольной 115-мм пушкой и двумя пулеметами.
Т-62М получил дополнительную защиту башни в виде пакетов навесной комбинированной брони, борта корпуса были прикрыты резинотканевыми бортовыми противокумулятивными экранами.
Танк получил новый двигатель В-55У мощностью 620 л.с. Кроме того, были установлены системы управления огнем «Волна», запуска дымовых гранат 902Б «Туча», защиты от напалма «Сода». Была также улучшена ходовая часть и введена гусеница танка Т-72.
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Во время отступления из сирийского города Пальмира террористы ИГИЛ подожгли газоносные скважины в окрестностях города. Чтобы сбить огонь, пожарным понадобилась...
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