|
Концерн "Калашников" создал 20-тонного ударного робота
14.03.2017 11:39 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Генеральный директор концерна «Калашников» Алексей Криворучко сообщил о постройке нового разведывательно-ударного роботизированного комплекса массой около 20 тонн,
Криворучко отметил, что робот уже проходит испытания. Информация о вооружении и бронировании машины пока не разглашается. Наверняка в разработке нового робота был учтен опыт применения в Сирии другой разработки концерна — автоматизированного комплекса «Соратник».
«Соратник» защищен противопульной броней, оборудован средствами обнаружения, компьютерной системой управления и скрытой радиосвязью. Боевая машина способна работать в связке с другими автоматизированными боевыми единицами, включая беспилотные летательные аппараты Zala Aero (выпускаются в Ижевске).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный директор концерна «Калашников» Алексей Криворучко сообщил о постройке нового разведывательно-ударного роботизированного комплекса массой около 20...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии