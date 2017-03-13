Генеральный директор концерна «Калашников» Алексей Криворучко сообщил о постройке нового разведывательно-ударного роботизированного комплекса массой около 20 тонн, сообщает ТАСС.



Фото: vpk.name

Криворучко отметил, что робот уже проходит испытания. Информация о вооружении и бронировании машины пока не разглашается. Наверняка в разработке нового робота был учтен опыт применения в Сирии другой разработки концерна — автоматизированного комплекса «Соратник».

«Соратник» защищен противопульной броней, оборудован средствами обнаружения, компьютерной системой управления и скрытой радиосвязью. Боевая машина способна работать в связке с другими автоматизированными боевыми единицами, включая беспилотные летательные аппараты Zala Aero (выпускаются в Ижевске).