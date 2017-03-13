Вчера Александр Лукашенко посетил две компании Виктора Прокопени и поддержал концепцию создания в Беларуси ИТ-страны. Высказался президент и о возможном частичном производстве гаджетов. Видео встречи опубликовано на YouTube-канале информационного агентства БЕЛТА.



Фото: president.gov.by

Речь шла о необходимости производить ИТ-продукты в Беларуси целиком, а не выполнять аутсорсинговые работы для иностранных компаний. Инвестор Михаил Гуцериев предложил превратить Беларусь в источник новых технологий, а не «придаток западных стран».

— Я согласен. Понятно, что вот эти программы они тут делают, даже в этом зале могут сделать, — сказал президент. — Но я хочу, чтобы они производили эти эффекты, ну, грубо говоря, на заводах где-то, телефоны, айфоны и прочее. Примерно начали делать и создавали в целом элементы этого продукта. Ну, если не на сто процентов, то хотя бы на начальном этапе наполовину, на 65%. Этим самым они задействуют потенциал страны. Я с этим согласен. А что вы конкретно предложите — мы изучим.

Ранее президент уже упоминал «гаджеты, айфоны и плафоны» в одном из своих выступлений. По мнению Лукашенко, «это будет приносить богатство в будущем — современные, новейшие технологии».