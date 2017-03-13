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Лукашенко хочет, чтобы "телефоны, айфоны и прочее" делали в Беларуси
14.03.2017 13:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Вчера Александр Лукашенко
Речь шла о необходимости производить ИТ-продукты в Беларуси целиком, а не выполнять аутсорсинговые работы для иностранных компаний. Инвестор Михаил Гуцериев предложил превратить Беларусь в источник новых технологий, а не «придаток западных стран».
— Я согласен. Понятно, что вот эти программы они тут делают, даже в этом зале могут сделать, — сказал президент. — Но я хочу, чтобы они производили эти эффекты, ну, грубо говоря, на заводах где-то, телефоны, айфоны и прочее. Примерно начали делать и создавали в целом элементы этого продукта. Ну, если не на сто процентов, то хотя бы на начальном этапе наполовину, на 65%. Этим самым они задействуют потенциал страны. Я с этим согласен. А что вы конкретно предложите — мы изучим.
Ранее президент уже
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