Компания ESTI объявила о старте компании по сбору средств для производства чехла на iPhone со встроенным в него Android-смартфоном. Проект появился на Kickstarter.

Чехол под названием Eye поддерживается почти всеми последними смартфонами компании Apple (iPhone 6/6s/7 и их Plus-вариантами) и делит с ними микрофон, динамик и обе камеры.





Сам чехол – практически самостоятельное устройство с собственным экраном на 5 дюймов c Full HD-разрешением, процессором на 2,3 ГГЦ, двумя слотами под SIM-карты (опционально) и отдельным разъемом для карточек памяти microSD до 256 ГБ, а также 3,5-мм разъемом для наушников и ИК-портом. Работает устройство на Android 7.1.



Емкость встроенного в него аккумулятора равняется 2800 мАч – также поддерживается технология ускоренной зарядки.

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Розничная цена на модификацию чехла без поддержки SIM-карт – 189 долларов, с 4G-модулем – 229 долларов.

До конца компании по сбору денег осталось более 30 дней, но создателям стартапа уже удалось собрать 84 тысячи долларов из необходимых для запуска проекта 95 тысяч.

При успешном завершении сбора средств первые модели чехла начнут поставляться уже в августе-сентябре этого года.