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вертолет МЧС Беларуси тянет другой вертолет

14.03.2017 20:09 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Любопытный факт зафиксировал сегодня на видео пользователь YouTube под ником Simplex Urbis Life. Вертолет МЧС Беларуси летит с необычным грузом — другим вертолетом.

Как утверждает автор, ролик был снят примерно в 10:30 утра в Несвижском районе, вертолет МЧС летел в сторону Баранович.

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Цель такого перемещения вертолета неизвестна, можно лишь предположить, что перед нами — перевозка полуразобранного воздушного судна на запчасти.

Оба вертолета на видео — Ми-26. Причем у транспортируемого вертолета отсутствуют лопасти и оба двигателя.

Ми-26 — это самый большой транспортный вертолет в мире, способный перевозить до 20 тонн груза. А собственный вес машины — около 30 тонн. Кстати именно этот вертолет в прошлом году успешно сдвинул с места белорусский силач Кирилл Шимко.

 
 
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Любопытный факт зафиксировал сегодня на видео пользователь YouTube под ником Simplex Urbis Life. Вертолет МЧС Беларуси летит с необычным грузом — другим вертолетом.

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