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вертолет МЧС Беларуси тянет другой вертолет
14.03.2017 20:09 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Любопытный факт
Как утверждает автор, ролик был снят примерно в 10:30 утра в Несвижском районе, вертолет МЧС летел в сторону Баранович.
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Цель такого перемещения вертолета неизвестна, можно лишь предположить, что перед нами — перевозка полуразобранного воздушного судна на запчасти.
Оба вертолета на видео — Ми-26. Причем у транспортируемого вертолета отсутствуют лопасти и оба двигателя.
Ми-26 — это самый большой транспортный вертолет в мире, способный перевозить до 20 тонн груза. А собственный вес машины — около 30 тонн. Кстати именно этот вертолет в прошлом году
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Любопытный факт зафиксировал сегодня на видео пользователь YouTube под ником Simplex Urbis Life. Вертолет МЧС Беларуси летит с необычным грузом — другим вертолетом.
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