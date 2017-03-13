Отраслевые источники сообщают, что прототип складного смартфона Samsung будет показан в третьем квартале текущего года. Однако коммерческая версия устройства появится не раньше первой половины 2018 года. Это связано не только с техническими сложностями, но и необходимостью модернизации пользовательского интерфейса и программного обеспечения.

Поговаривают, что Samsung работает над двумя складными смартфонами: Galaxy X1 и Galaxy X1 Plus. В разложенном состоянии они будут трансформироваться в 7-дюймовый планшет, тогда как в обычном режиме дополнительный дисплей будет находиться на внешней поверхности.





Публичная демонстрация новинок состоится в третьем квартале на выставке IFA 2017. В продажу они поступят в 2018 году. Всего Samsung планирует отгрузить 100 тысяч складных устройств. Это позволит компании оценить реальный спрос на подобные устройства и в будущем сделать их еще лучше.