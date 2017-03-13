Известный аналитик Мин-Чи Куо считает, что новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S8 будет продаваться хуже предшественника.

По его прогнозу, в текущем году компания отгрузит 40-45 миллионов аппаратов, тогда как в прошлом году компания поставила 52 миллиона смартфонов Galaxy S7. Спад продаж может быть связан с тем, что новый флагман поступит в продажу на месяц позже из-за фиаско Galaxy Note 7.

Ранее появилась информация о том, что Samsung заказала 12,5 миллионов смартфонов Galaxy S8 и Galaxy S8+. По слухам, 4,7 миллионов аппаратов будет произведено в марте, 7,8 миллиона – в апреле.

Galaxy S8 приписывают 5,7-дюймовый экран, Galaxy S8 Plus - 6,2-дюймовый. Увеличение диагонали будет достигнуто путем удаления физической кнопки Home.





Обе модели получат изогнутый Super AMOLED экран с разрешением 2560 x 1440 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 или 6 ГБ оперативной памяти, 12-мегапиксельную тыльную камеру и 8-мегапиксельную дополнительную. Также новинки порадуют портом USB-C и цифровым помощником Bixby, разработкой которого занимаются создатели Siri. В качестве операционной системы выступит Android 7 Nougat.

Презентация новинок состоится 29 марта. В продажу они поступят 21 апреля. Стоимость младшей модели составит 800 евро, старшей – 900 евро.