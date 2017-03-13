Презентация нового 10,5-дюймового планшета iPad состоится в начале апреля. Об этом сообщает издание DigiTimes со ссылкой на источники в цепи поставок.

Точная дата не называется, однако ранее в онлайн-магазине Apple была обнаружена информация о том, что новая партия планшетов всех цветов и конфигураций ожидается 4 апреля. В этот же день могут быть представлены устройства нового поколения.





К выпуску готовятся 12,9-дюймовый iPad Pro 2, новая флагманская модель с диагональю 10,5 дюймов и «недорогой» 9,7-дюймовый iPad, который займет место 7,9-дюймового iPad mini.

Все топовые модели получат процессор Apple A10X, тогда как «недорогой» версии достанется двухлетний Apple A9. Поговаривают, что все три модели порадуют 12-мегапиксельной камерой со вспышкой True Tone, четырьмя динамиками и разъемом Smart Connector для подключения аксессуаров.