﻿ Новый 10,5-дюймовый iPad выйдет в начале апреля. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Новый 10,5-дюймовый iPad выйдет в начале апреля

14.03.2017 17:02 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Презентация нового 10,5-дюймового планшета iPad состоится в начале апреля. Об этом сообщает издание DigiTimes со ссылкой на источники в цепи поставок.

Точная дата не называется, однако ранее в онлайн-магазине Apple была обнаружена информация о том, что новая партия планшетов всех цветов и конфигураций ожидается 4 апреля. В этот же день могут быть представлены устройства нового поколения.

Новый 10,5-дюймовый iPad выйдет в начале апреля

К выпуску готовятся 12,9-дюймовый iPad Pro 2, новая флагманская модель с диагональю 10,5 дюймов и «недорогой» 9,7-дюймовый iPad, который займет место 7,9-дюймового iPad mini.

Все топовые модели получат процессор Apple A10X, тогда как «недорогой» версии достанется двухлетний Apple A9. Поговаривают, что все три модели порадуют 12-мегапиксельной камерой со вспышкой True Tone, четырьмя динамиками и разъемом Smart Connector для подключения аксессуаров.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Презентация нового 10,5-дюймового планшета iPad состоится в начале апреля. Об этом сообщает издание DigiTimes...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Galaxy S8 будет продаваться хуже предшественника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика