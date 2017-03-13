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Процессор Snapdragon 660 набрал 70 000 баллов в AnTuTu

14.03.2017 17:27 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Новый мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 660 порадует высокой производительностью. Точные характеристики новинки пока неизвестны, зато на просторах китайских СМИ появились результаты первого устройства на базе этого чипа. В тесте AnTuTu он набрал 100 000 баллов, тогда как Snapdragon 652 набирает чуть боле 70 000 баллов.

Также новый процессор должен порадовать более высокой энергоффективностью, поскольку производиться он будет по 14-нанометровому техпроцессу. В связи с чем новые смартфоны среднего уровня смогут работать без подзарядки дольше своих предшественников.

Процессор Snapdragon 660 набрал 70 000 баллов в AnTuTu

Напомним, что производительность флагманского Qualcomm Snapdragon 835 составляет рекордные 180 000 баллов. Однако преимущество над более простыми процессорами заметно только в играх с высоким качеством графики, тогда как обычные приложения работают на почти всех современных устройствах одинаково.

 
 
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Новый мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 660 порадует высокой производительностью. Точные характеристики...

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