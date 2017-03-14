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А Ваш стартап готов помериться силами за первенство?
15.03.2017 09:56 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Вы создали нечто прорывное в области искусственного интеллекта? Ваш продукт не имеет аналогов в мире? Тогда мы ждем Вас на первой международной конференции по использованию технологий искусственного интеллекта в Москве. Это шанс для Вашего стартапа представить Беларусь на международном уровне, прорекламировать свой продукт, получить консультации ведущих экспертов с мировым именем. Вызов брошен – Ваш стартап готов его принять?
Центр поддержки предпринимательства ООО «Стартап технологии» объявляет о начале приема заявок на первую международную конференцию по использованию технологий искусственного интеллекта для оптимизации бизнес-процессов, которая пройдет в Москве 25 апреля 2017 года.
Мероприятие «AI Conference 2017» будет посвящено новейшим разработкам и идеям по применению инновационных AI-инструментов для оптимизации процессов, уменьшения затрат и повышения качества обслуживания клиентов. Ведущие зарубежные и отечественные специалисты отрасли на примерах успешных кейсов расскажут, как грамотно интегрировать AI в свой бизнес и получить от этого максимальную пользу.
В рамках конференции будут организованы:
· Выставочная зона с презентацией последних разработок в области AI.
· Круглый стол с экспертами отрасли.
· Презентация стартапов в формате питч-сесий.
· Встреча разработчиков и инвесторов – Speed dealing.
Конференция позволит стартапам получить помощь технологических экспертов и менторов, найти работающую бизнес-модель для своего стартапа, прорекламировать свой стартап ведущим бизнес-ангелам и венчурным фондам, наладить необходимые связи.
К участию в конференции приглашаются стартапы:
· Работающие с технологиями искусственного интеллекта;
· Работающие с большими данными, чат-ботами, робототехникой и в других IT- направлениях.
Для участия в отборе кандидатам необходимо прислать презентации в формате ppt и pdf на русском и английском языках.
Формат презентаций: на одно выступление будет отведено 6 минут — три минуты на презентацию проекта и столько же на вопросы от экспертов.
Заявки от авторов принимаются на e-mail:
Официальный сайт события:
Подробную информацию можно узнать у организаторов по телефону +375(29)384-93-50.
Торопитесь! Только лучшие стартапы из Беларуси получат право участвовать в международной битве стартапов 25 апреля в Москве.
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Вы создали нечто прорывное в области искусственного интеллекта? Ваш продукт не имеет аналогов в мире?
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